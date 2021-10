Festa del Cinema di Roma: il programma presentato in conferenza stampa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma è ormai alle porte: avrà infatti inizio il 14 ottobre e per dieci giorni la location dell’Auditorium Parco della Musica si popolerà di grande Cinema. Oggi si è tenuta la conferenza stampa, alla presenza del direttore artistico Antonio Monda e di Laura Delli Colli, in cui è stato presentato il programma di questa nuova edizione in cui, straordinariamente, figurano 22 registe donne e più di 30 prime mondiali. Figureranno tre mostre, dedicate a Zerocalcare, le donne afghane e al film Il Marchese del Grillo. Sarà presentato il restauro di C’eravamo tanto amati in occasione del centenario della nascita di Nino Manfredi e novantesimo di Ettore Scola. Verranno omaggiati tre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La 16esima edizione delladeldiè ormai alle porte: avrà infatti inizio il 14 ottobre e per dieci giorni la location dell’Auditorium Parco della Musica si popolerà di grande. Oggi si è tenuta la, alla presenza del direttore artistico Antonio Monda e di Laura Delli Colli, in cui è statoildi questa nuova edizione in cui, straordinariamente, figurano 22 registe donne e più di 30 prime mondiali. Figureranno tre mostre, dedicate a Zerocalcare, le donne afghane e al film Il Marchese del Grillo. Saràil restauro di C’eravamo tanto amati in occasione del centenario della nascita di Nino Manfredi e novantesimo di Ettore Scola. Verranno omaggiati tre ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Studenti in festa davanti all'istituto di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma e sull'ingresso lo striscione… - romacinemafest : #RomaFF16 | Il nuovo film Marvel Studios, #Eternals, diretto dalla regista premio Oscar® Chloé Zhao, è il film di c… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Settembre: Il Gay Pride della Lega per far la festa a Salvini - fbm_charlie : RT @cinemamours: piangendo per gli ospiti alla festa del cinema di Roma, la voglia di teletrasportarmi lì è fortissima - digitalsat_it : Quella voglia improvvisa di andare alla Festa del Cinema di Roma per vederla in anteprima -