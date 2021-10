Festa del cinema di Roma 2021: i film, le star e gli eventi speciali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con Uma Thurman che svetta al volante della sua decapottabile sul poster della 16° edizione, la Festa del cinema di Roma (14-24 ottobre 2021) diretta da Antonio Monda scalda i motori per la partenza, anzi per la “ripartenza”. Si tratta infatti dell’anno della ripresa, della rinascita e del ritorno in sala in grande stile per celebrare il cinema in tutte le sue declinazioni, da quello di puro intrattenimento a quell’autore. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con Uma Thurman che svetta al volante della sua decapottabile sul poster della 16° edizione, la Festa del cinema di Roma (14-24 ottobre 2021) diretta da Antonio Monda scalda i motori per la partenza, anzi per la “ripartenza”. Si tratta infatti dell’anno della ripresa, della rinascita e del ritorno in sala in grande stile per celebrare il cinema in tutte le sue declinazioni, da quello di puro intrattenimento a quell’autore.

Advertising

Agenzia_Ansa : Studenti in festa davanti all'istituto di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma e sull'ingresso lo striscione… - romacinemafest : #RomaFF16 | Il nuovo film Marvel Studios, #Eternals, diretto dalla regista premio Oscar® Chloé Zhao, è il film di c… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Settembre: Il Gay Pride della Lega per far la festa a Salvini - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: Studenti in festa davanti all'istituto di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma e sull'ingresso lo striscione 'It's… - ABMnewscom : LEXUS, AUTO UFFICIALE DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA, PARTECIPA ALLA PRODUZIONE DEL DOCUFILM “LUIGI PROIETTI DETTO… -