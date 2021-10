Fernández e Gardner si contendono il titolo di Moto2 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il mondiale di Moto2 sta per concludersi. Mancano infatti solamente tre gare alla fine della stagione che è più aperta che mai. Sono due i piloti che si contendono il titolo, ovvero Fernández e Gardner che stanno lottando per prendersi l’assoluto primo posto. Chi riuscirà ad avere la meglio tra i due? Mir e Miller: continui scontri in pista Chi vincerà il mondiale di Moto2 tra Fernández e Gardner? Per rispondere a questa domanda sarà necessario attendere l’esito di tre Gran Premi ancora. La lotta tra Fernández e Gardner è accesissima: i due piloti compagni di team si stanno contendendo il titolo del mondiale di Moto2 e si trovano a soli 9 punti di distanza. Remy ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il mondiale dista per concludersi. Mancano infatti solamente tre gare alla fine della stagione che è più aperta che mai. Sono due i piloti che siil, ovveroche stanno lottando per prendersi l’assoluto primo posto. Chi riuscirà ad avere la meglio tra i due? Mir e Miller: continui scontri in pista Chi vincerà il mondiale ditra? Per rispondere a questa domanda sarà necessario attendere l’esito di tre Gran Premi ancora. La lotta traè accesissima: i due piloti compagni di team si stanno contendendo ildel mondiale die si trovano a soli 9 punti di distanza. Remy ...

Ultime Notizie dalla rete : Fernández Gardner La newsletter del Buongiorno gratis: Settebello Napoli, Colbrelli eroe nel fango In Moto 2, invece, la vittoria è andata a Raul Fernandez che ha approfittato alla grande della caduta del compagno di team e leader della classifica, Remy Gardner: adesso sono solo 9 i punti di ...

MotoGP, le pagelle del GP Austin: Marc Marquez voto 10, Pecco Bagnaia voto 8 Ora, dopo la caduta di Gardner, tra i due ci sono soltanto 9 punti e visto come vanno le cose ultimamente l'esordiente potrebbe far ballare tutti facendo addirittura meglio (potrebbe) di Marc Marquez.

