Femminicidio in Piemonte | la vittima originaria di Galatina Carmen De Giorgi | 44 anni | accoltellata ed uccisa per avere rifiutato un' avance

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) EradiDela 44ennea coltellate dal marocchino Hounafi Mehdi, 34a Luserna San Giov, vicino Pinerolo in. L’omicidio al bar Primavera intorno all’una di notte, doveera seduta in compagnia di due sue amiche. Mehdi avrebbe fatto delles alla donna, senza ottenere successo: a quel punto avrebbe estratto un coltello di una 30ina di centimetri, colpendo la 44enne con due fendenti alla schiena dopo il rifiuto finendola davanti agli occhi delle amiche, accanendosi anche verso di loro, per fortuna, in maniera non grave. I carabinieri intervenuti poco dopo hanno fermato l’assassino a 600 metri dal bar, recuperando anche l’arma del delitto. La De ...

Un inquietanteinsi è consumato nella notte. Un omicidio brutale e senza pietà che ha visto come vittima una 44enne salentina, originaria di Galatina, dove vivono i genitori, ma residente in ...È successo tutto questa notte in un bar di Luserna San Giovanni , nel Pinerolese, in, e non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato alla furia dell'uomo che è stato poi ...Era originaria di Galatina, Carmen De Giorgi la 44enne uccisa a coltellate dal marocchino Hounafi Mehdi, 34 anni a Luserna San Giovanni, vicino Pinerolo in Piemonte. L’omicidio al bar Primavera intorn ...È accaduto a Luserna San Giovanni all’una e mezza di notte: Carmen De Giorgi era seduta con alcune amiche ferite a loro volta dall’assassino ...