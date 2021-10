Fedriga, se capienza discoteche è 35% non aprono (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fa discutere il parere del Cts sulla graduale riapertura di discoteche e sale da ballo in zona bianca e con Green pass, garantendo una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% della capienza massima al chiuso e al 50% all’aperto. Una graduale riapertura delle discoteche in zona bianca è possibile. È il parere del Comitato tecnico scientifico che nella seduta di martedì ha analizzato la richiesta sulle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali similari. Il Cts sottolinea “come tali attività si configurano tra quelle che presentano i rischi più elevati per la diffusione del virus”. Il 90% delle discoteche e dei locali da ballo sono stati chiusi, ininterrottamente, dal 23 febbraio 2020 tranne per una piccola parentesi estiva dello scorso anno, quando è stata data la ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fa discutere il parere del Cts sulla graduale riapertura die sale da ballo in zona bianca e con Green pass, garantendo una presenza, compreso il personale dipendente, pari al 35% dellamassima al chiuso e al 50% all’aperto. Una graduale riapertura dellein zona bianca è possibile. È il parere del Comitato tecnico scientifico che nella seduta di martedì ha analizzato la richiesta sulle attività che hanno luogo in sale da ballo,e locali similari. Il Cts sottolinea “come tali attività si configurano tra quelle che presentano i rischi più elevati per la diffusione del virus”. Il 90% dellee dei locali da ballo sono stati chiusi, ininterrottamente, dal 23 febbraio 2020 tranne per una piccola parentesi estiva dello scorso anno, quando è stata data la ...

