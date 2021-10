“Fanno schifo”. Denise Pipitone: scoppia il caso sull’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Guai in vista per l’avvocato Giacomo Frazzitta, che difende da anni la famiglia di Denise Pipitone, sparita nel nulla da Mazara del Vallo 17 anni fa. Si sarebbe reso protagonista di alcune frasi, considerate gravi, che hanno causato la reazione di coloro che sono stati tirati in ballo dall’uomo. I fatti sarebbero avvenuti durante una telefonata intercettata del legale con una testimone, che si è poi rivelata falsa. Ovviamente l’uomo non era a conoscenza dell’intercettazione, quindi non pensava di essere ascoltato. Giorni fa è tornata a parlare la mamma della piccola, Piera Maggio: “Dopo tanto rumore, il silenzio fa paura… specialmente se il tutto possa evolversi in oblio. ipongo tanta stima per quelle persone che aldilà della propria professione prima di tutto sono umanamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Guai in vista per l’avvocato, che difende da anni la famiglia di, sparita nel nulla da Mazara del Vallo 17 anni fa. Si sarebbe reso protagonista di alcune frasi, considerate gravi, che hanno causato la reazione di coloro che sono stati tirati in ballo dall’uomo. I fatti sarebbero avvenuti durante una telefonata intercettata del legale con una testimone, che si è poi rivelata falsa. Ovviamente l’uomo non era a conoscenza dell’intercettazione, quindi non pensava di essere ascoltato. Giorni fa è tornata a parlare la mamma della piccola,: “Dopo tanto rumore, il silenzio fa paura… specialmente se il tutto possa evolversi in oblio. ipongo tanta stima per quelle persone che aldilà della propria professione prima di tutto sono umanamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Fanno schifo Denise Pipitone, procedimento disciplinare contro Frazzitta: 'I magistrati fanno schifo' Perché i magistrati fanno schifo cara signora . I magistrati fanno schifo in Italia lo dobbiamo dire e sta succedendo anche nel caso Denise. Se ne stanno andando a indagare la collega. Quale è l'...

Denise:Anm,valutare procedimento disciplinare a Frazzitta Perche' i magistrati fanno schifo cara signora. - diceva Frazzitta alla teste, poi rivelatasi falsa, non sapendo che la telefonata era intercettata - I magistrati fanno schifo in Italia lo dobbiamo ...

Denise, avvocato Frazzitta: “Magistrati fanno schifo”. Anm chiede procedimento disciplinare Fanpage.it Denise Pipitone, procedimento disciplinare contro Frazzitta: “I magistrati fanno schifo” I pm hanno chiesto un procedimento disciplinare per insulti conbtro i magistrati da parte di Frazzitta, avvocato della famigli di Denise Pipitone.

Denise, avvocato Frazzitta: “Magistrati fanno schifo”. Anm chiede procedimento disciplinare L’Associazione nazionale magistrati di Palermo ha inviato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Marsala una nota in cui chiede di ...

