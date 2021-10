Facebook come gli oppioidi? L’esperto: «No, le dipendenze sono un’altra cosa» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Facebook, dannoso come gli oppioidi. L’allarme arriva nientemeno che dall’ex product manager della società di Mark Zuckerberg, Frances Haugen, che, una volta lasciata l’azienda, ha deciso di lasciare la sua testimonianza davanti al Senato di Washington: «Quando il governo si è reso conto che il fumo è nocivo per la salute è intervenuto. Quando è stato chiaro che le cinture di sicurezza salvano vite umane il governo ha obbligato l’industria dell’auto ad adottarle. Quando si è visto che i farmaci oppioidi creano dipendenza la politica è intervenuta. Vi supplico di farlo anche ora davanti ai danni sociali provocati da Facebook». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Facebook, dannoso come gli oppioidi. L’allarme arriva nientemeno che dall’ex product manager della società di Mark Zuckerberg, Frances Haugen, che, una volta lasciata l’azienda, ha deciso di lasciare la sua testimonianza davanti al Senato di Washington: «Quando il governo si è reso conto che il fumo è nocivo per la salute è intervenuto. Quando è stato chiaro che le cinture di sicurezza salvano vite umane il governo ha obbligato l’industria dell’auto ad adottarle. Quando si è visto che i farmaci oppioidi creano dipendenza la politica è intervenuta. Vi supplico di farlo anche ora davanti ai danni sociali provocati da Facebook».

gennaromigliore : In attesa di capire quanti seggi ci spetteranno come Azzurri - Napoli Viva, ci tengo a ringraziare i coordinatori n… - SkySport : Whatsapp, Facebook e Instagram down: come hanno reagito su Twitter le squadre di calcio #SkySport #Whatsapp… - ninjamarketing : Tutto il Facebook World è down. Come stai sopravvivendo? #whatsappdown #instagramdown #facebookdown - ilciccio67 : @MichelaMgl @Reverendo_80 Perchè lo legge su Facebook. Anch'io rispetto tutti ma, come te, ho conosciuto persone mo… - melamorsicata : La gestione dei dati online è fondamentale anche per lo sviluppo dei servizi. Immaginiamo la gestione di invio di d… -