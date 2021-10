Fabrizio Corona rompe il silenzio | tensioni in passato tra Belen e Nina Moric

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), il retroscena sul figlio: “Rodriguez? Ecco cosa facevano” Il noto personaggio televisivoha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Chi, dove ha parlato di questioni familiari e delle sue vecchie storie più note, quelle conRodriguez e. Due donne che per anni hanno dominato le scene televisive e con le qualiha condiviso dei momenti molto importanti di vita. Lo storico paparazzo ha parlato alla rivista, rivelando come le due donne hanno vissuto il rapporto con suo figlio Carlos. Non mancano le sorprese, elemento sempre in primo piano quando a parlare è ...

Perlasca è il testimone delladi questo processo. Inoltre, il Tribunale per sanare la ... per monsignor Mauro Carlino ex segretario di Becciu, e perTirabassi, ex funzionario della ...e Carlos, il figlio nato dalla storia d'amore con Nina Moric . Intervista doppia, intervista fiume e tante curiosità sul loro rapporto. Adesso Carlos ha 19 anni, fresco di diploma, si ...Fabrizio e Carlos Corona hanno rilasciato assieme un’intervista al settimanale Chi in cui entrambi hanno parlato delle loro vite. Se da un lato il figlio di Nina Moric e dell’ex re dei paparazzi ha ...Carlos Corona insieme al padre Fabrizio ha raccontato al settimanale Chi di essere finalmente uscito da un brutto periodo. Il giovan ...