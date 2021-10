Fabian Ruiz, l'ex agente: "È straordinario, merita grandi palcoscenici" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fabian Ruiz si sta prendendo il Napoli sulle spalle di partita in partita. Grande merito va alle sue qualità ma anche alle intuizioni di Spalletti che lo ha amalgamato perfettamente al nuovo gioco che propongono gli azzurri. L'ex agente di Fabian, Alejandro Camano, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dei miglioramenti del centrocampista spagnolo. "Anni fa sono stato suo agente: devo dire che Spalletti gli ha trovato la collocaizone ottimale, lavora bene con la palla e anche in fase di non possesso". Napoli, Fabian RuizFabian, l'ex agente: "E' straordinario, merita la Nazionale" Alejandro Camano, ex agente di Fabian Ruiz, poi ha continuato a ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021)si sta prendendo il Napoli sulle spalle di partita in partita. Grande merito va alle sue qualità ma anche alle intuizioni di Spalletti che lo ha amalgamato perfettamente al nuovo gioco che propongono gli azzurri. L'exdi, Alejandro Camano, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dei miglioramenti del centrocampista spagnolo. "Anni fa sono stato suo: devo dire che Spalletti gli ha trovato la collocaizone ottimale, lavora bene con la palla e anche in fase di non possesso". Napoli,, l'ex: "E'la Nazionale" Alejandro Camano, exdi, poi ha continuato a ...

