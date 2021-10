Ey, senior economy leva sviluppo, consumi per circa 200 mld anno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il progressivo invecchiamento della popolazione può creare anche delle opportunità e la senior economy puo’ essere ritenuta una leva di sviluppo. E’ quanto emerge dalle analisi di Ey, illustrate nella seconda giornata del Digital summit in corso a Roma, secondo cui i consumi dei senior (popolazione con età superiore a 65 anni) sono stimabili in circa 200 mld annui, di cui solo un 7-10% a sostegno dei nuclei famigliari di figli e nipoti. Come rilevato da Marco Daviddi, Strategy & Transactions Markets Leader Europe West, “l’attuale scenario demografico richiede attenzione e pianificazione. Nei prossimi 10 anni EY stima che circa 3,5 milioni di persone cesseranno di lavorare per raggiungimento dell’età ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il progressivo invecchiamento della popolazione può creare anche delle opportunità e lapuo’ essere ritenuta unadi. E’ quanto emerge dalle analisi di Ey, illustrate nella seconda giornata del Digital summit in corso a Roma, secondo cui idei(popolazione con età superiore a 65 anni) sono stimabili in200 mld annui, di cui solo un 7-10% a sostegno dei nuclei famigliari di figli e nipoti. Come rito da Marco Daviddi, Strategy & Transactions Markets Leader Europe West, “l’attuale scenario demografico richiede attenzione e pianificazione. Nei prossimi 10 anni EY stima che3,5 milioni di persone cesserdi lavorare per raggiungimento dell’età ...

