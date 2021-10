Europei ciclismo su pista 2021: medaglia d’argento per l’Italia nell’inseguimento a squadre femminile, Germania imbattibile (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arriva la seconda medaglia d’argento per la Nazionale italiana agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera. Nulla da fare in una finale proibitiva per le azzurre nell’inseguimento a squadre: davanti infatti c’era la Germania, campionessa olimpica in carica della specialità. Le teutoniche, con tre quarti del trenino olimpico (Brausse, Brennauer, Kroger e Sussemilch), hanno dominato in lungo e in largo dopo il primo chilometro: 4:13.489 il tempo che è valso la medaglia d’oro continentale. Niente da fare per le azzurre: in pista Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Martina Alzini e Silvia Zanardi (a sostituire Letizia Paternoster), che hanno timbrato il crono di 4:20.923. Nella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Arriva la secondaper la Nazionale italiana aglidisuin corso di svolgimento a Grenchen, in Svizzera. Nulla da fare in una finale proibitiva per le azzurre: davanti infatti c’era la, campionessa olimpica in carica della specialità. Le teutoniche, con tre quarti del trenino olimpico (Brausse, Brennauer, Kroger e Sussemilch), hanno dominato in lungo e in largo dopo il primo chilometro: 4:13.489 il tempo che è valso lad’oro continentale. Niente da fare per le azzurre: inRachele Barbieri, Martina Fidanza, Martina Alzini e Silvia Zanardi (a sostituire Letizia Paternoster), che hanno timbrato il crono di 4:20.923. Nella ...

