Europei ciclismo su pista 2021, Letizia Paternoster argento nell'eliminazione femminile, lontani Boscaro e Donegà (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In attesa delle finali dell'inseguimento a squadre, vanno in archivio le tre finali giornaliere di gare individuali degli Europei di ciclismo su pista 2021 a Grenchen, Svizzera, con l'Italia che sblocca il proprio medagliere. Letizia Paternoster è argento nella eliminazione femminile; in una gara caratterizzata da due brutte cadute, fortunatamente senza conseguenze (la prima per la svizzera Michelle Andres, la seconda con coinvolte la norvegese Stenberg, la slovacca Bacikova e l'olandese De Zoete), e due atlete, l'ucraina Fetodova e la portoghese Martins, eliminate e rimaste in gara a causa di un malfunzionamento del sistema, l'azzurra viene battuta solo dalla francese Valentine Fortin; il podio viene completato dalla polacca Nikol Plosaj.

