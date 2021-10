Euro 2024: presentato il logo ufficiale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Neanche due mesi dopo la conclusione dell’ultimo Europeo, conquistato dall’Italia 53 anni dall’ultima volta, l’Uefa già pensa al prossimo. È stato, infatti, svelato il logo ufficiale di Euro 2024 che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. La cerimonia si è tenuta all’Olympiastadion di Berlino, sede designata per la finalissima della manifestazione. Euro 2024: cosa rappresenta il logo? È formato dalle bandiere delle 55 federazioni affiliate alla Uefa e dai loro colori che si uniscono in varie combinazioni, riflettendo la forma del tetto dell’Olympiastadion. La Coppa si trova al centro del logo, mentre i 24 spicchi colorati intorno ad essa rappresentano le 24 squadre partecipanti al torneo. Il brand vuole promuovere un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Neanche due mesi dopo la conclusione dell’ultimopeo, conquistato dall’Italia 53 anni dall’ultima volta, l’Uefa già pensa al prossimo. È stato, infatti, svelato ildiche si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. La cerimonia si è tenuta all’Olympiastadion di Berlino, sede designata per la finalissima della manifestazione.: cosa rappresenta il? È formato dalle bandiere delle 55 federazioni affiliate alla Uefa e dai loro colori che si uniscono in varie combinazioni, riflettendo la forma del tetto dell’Olympiastadion. La Coppa si trova al centro del, mentre i 24 spicchi colorati intorno ad essa rappresentano le 24 squadre partecipanti al torneo. Il brand vuole promuovere un ...

