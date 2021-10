Esports | Qlash premiato come migliore team italiano | «Funzioniamo come una squadra di calcio» – L’intervista

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ci sono le nomination. C’è una giuria. Ci sono i campioni che collezionano premi e le stelle che stanno appena nascendo. La sera del 5 ottobre sono andati in scena gli Oscar degli, gli ItalianAwards. Nella Sala Fucine dello spazio Ogr di Torino tutta la scena italiana del videogioco competitivo si è incontrata per premiare i suoi campioni.ormai da tradizione il premioBest Italian Player è stato vinto da Riccardo Reynor Romiti, il campioneche ha trionfato ai mondiali di Starcraft II. Giusto per capire le proporzioni della sua vittoria,avevamo raccontato su Open, è riuscito a battere i campioni sud-coreani a un titolo in cui in media si compiono 7 azioni al secondo. Nel tempo in cui voi avete ...

Advertising

CorSport : ?? #IEA: miglior evento# esports la #eSerie A di #PgEsports, #Infront e #LegaSerieA Il primo campionato italiano di… - MatteoMatteiAP : Agli @IIDEAssociation Italian Esports Award, @TeamQLASH ottiene ancora una volta il titolo di 'Miglior Team Esports… - EsportsWebit : Qlash, 'Miglior Team Esports Italiano' di questo 2021 - abats_esports : [#leagueoflegends] La nostra Academy è impegnata nelle qualificazioni per il prossimo split del Qlash Amateur Showd… -

Ultime Notizie dalla rete : Esports Qlash

Open

Quando hai deciso di aprire il teamcom'era il mercato degliin Italia? "Era davvero l'anno zero. Non c'era un vero mercato. Tra i giovani però c'era molto fermento. Era chiaro che ...... che dopo aver firmato un contratto con l' AC Milan -ha concluso l'anno strappando la ... nella stagione 21/22 Karim vestirà la maglia degli Hexon. Il team piazza un gran colpo per ...Le conferme di QLASH e Reynor Come Best Italian Team, per il secondo anno consecutivo, Team QLASH, l'organizzazione dedicata agli esports fondata nel 2017 da Luca Pagano e Eugene Katchalov. Oltre ...Sul palco di Sala Fucine dell'OGR di Torino sono stati premiati i vincitori degli Italian Esports Awards. I premi erano divisi in 7 categorie.