(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ottobre 2021 " Non è lontana la data del 15 ottobre, quando l'obbligo di possedere ed esibire il green pass sarà esteso a tutti i lavoratori , che dovranno dunque essere vaccinati o guariti ...

Advertising

infoitsalute : Esonero vaccino anti covid, chi ne ha diritto - Lorelei07224785 : @5280_CO_USA @robersperanza Quanti ne conosci che hanno l’ esonero dal vaccino? Rispondi non scappare - Nicola23453287 : RT @qn_lanazione: 'Lei ci deve esonerare dal vaccino'. Scoppia la lite col medico, arriva la polizia - Nazione_Pisa : 'Lei ci deve esonerare dal vaccino'. Scoppia la lite col medico, arriva la polizia - Natalia62151318 : RT @qn_lanazione: 'Lei ci deve esonerare dal vaccino'. Scoppia la lite col medico, arriva la polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Esonero vaccino

La Nazione

Chi ha diritto all'Quando ilè controindicato Chi rilascia il certificato Durata dell'Chi ha diritto all'Per l'esenzione occorre la certificazione che viene rilasciata ...Marito e moglie pretendevano che il medico li rifornisse di un certificato didalper motivi di salute, richiesta inaspettata alla quale il medico non ha ottemperato, sia perché la ...Roma, 6 ottobre 2021 – Non è lontana la data del 15 ottobre, quando l'obbligo di possedere ed esibire il green pass sarà esteso a tutti i lavoratori, che dovranno dunque essere vaccinati o guariti dal ...Al centro vaccinale di Pisa toni concitati, ma le pretese della coppia erano infondate: non si può chiedere l'esonero dal vaccino al medico vaccinatore ma si devono seguire i canali previsti ...