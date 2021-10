Enrico Varriale sospeso dal video per decisione dei vertici Rai. Il giornalista è indagato per lesioni e stalking (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Enrico Varriale sarebbe stato sospeso dal video per decisione dei vertici Rai. È questo l’ultimo capitolo della vicenda che vede protagonista l’ex vicedirettore di Rai Sport indagato per lesioni personali e stalking a danno dell’ex compagna. Enrico Varriale ha respinto fortemente le accuse, definendosi ampiamente fiducioso nei confronti del lavoro della magistratura. I fatti risalirebbero alla mattina del 6 agosto, quando Enrico Varriale avrebbe aggredito l’ex compagna durante una brutta lite iniziata la sera prima. Sulla vicenda ci sarebbero dei testimoni, uno sarebbe il portinaio dello stabile (che pare aver assistito allo scontro), e gli amici che la donna ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021)sarebbe statodalperdeiRai. È questo l’ultimo capitolo della vicenda che vede protagonista l’ex vicedirettore di Rai Sportperpersonali ea danno dell’ex compagna.ha respinto fortemente le accuse, definendosi ampiamente fiducioso nei confronti del lavoro della magistratura. I fatti risalirebbero alla mattina del 6 agosto, quandoavrebbe aggredito l’ex compagna durante una brutta lite iniziata la sera prima. Sulla vicenda ci sarebbero dei testimoni, uno sarebbe il portinaio dello stabile (che pare aver assistito allo scontro), e gli amici che la donna ...

