Enrico Letta lancia il modello Siena | un' alleanza che va da Calenda a Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Carlosi sente al centro dello scenario politico, non solo romano, e vuole mettere a profitto il risultato delle urne capitoline per ridisegnare il perimetro di quel ‘campo largo’ a cuilavora da tempo avendo come primo interlocutore Giuseppe. E, tuttavia, è proprio Giuseppeil terzo incomodo che, sostenuto in questo da Matteo Renzi, vorrebbe tenere fuori dalla porta. Per arrivare a dama, il leader di Azione vuol far pesare quel 19,8 per cento che fa della sua lista il primo partito a Roma. Di qui le condizioni dettate al Partito Democratico: see Roberto Gualtieri vogliono i voti di, dovranno dire una parola chiara sulle alleanze future. Una condizione che, per quanto ...