Energia: von der Leyen, futuro Ue è rinnovabili, non gas (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Deve essere chiaro che il nostro futuro sono le energie rinnovabili, non il gas" Lo dice la presidente della commissione Ue Ursula von Der Leyen nella conferenza stampa al termine del vertice Ue - ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) "Deve essere chiaro che il nostrosono le energie, non il gas" Lo dice la presidente della commissione Ue Ursula von Dernella conferenza stampa al termine del vertice Ue - ...

Advertising

RaiNews : I prezzi del #gas in #Europa toccano nuovi massimi. Von der Leyen: 'Esamineremo l'intera struttura dei prezzi dell'… - fisco24_info : Energia: von der Leyen, futuro Ue è rinnovabili, non gas: Affrontare problema stoccaggio, che è limitato - giornaleradiofm : Approfondimenti: Energia: von der Leyen, futuro Ue è rinnovabili, non gas: (ANSA) - BRUXELLES, 06 OTT - 'Deve esser… - iconanews : Energia: von der Leyen, futuro Ue è rinnovabili, non gas - PierreDBorrelli : Tranquilli, ci pensa l’Europa. -