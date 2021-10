Energia, nuovi rincari per petrolio, gas e benzina. Riserve europee per l’inverno del 75% sotto la media. Franco: “Rischi per la ripresa” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nuovo giorno, nuovo record. Il prezzo del gas naturale ha segnato un ulteriore picco in Europa sfiorando i 160 euro (159) per Megawatt/ora con un incremento del 37%. Sale anche il petrolio. Il Brent, greggio del mare del Nord il cui prezzo funge da riferimento per i 2/3 degli scambi globale, con consegna a novembre è scambiato a 79,3 dollari con una crescita dello 0,47%. Il Brent con consegna a dicembre passa di mano a 82,93 dollari con un aumento dello 0,5%. I nuovi rincari dell’Energia, che favoriscono l’aumento dell’inflazione, e quindi la probabilità di una stretta monetaria da parte delle banche centrali, stanno zavorrando i listini azionari, con cali intorno al 2% in tutte le principali borse europee. Scendono anche i valori dei titoli di Stato (con contestuale aumento dei rendimenti poiché le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nuovo giorno, nuovo record. Il prezzo del gas naturale ha segnato un ulteriore picco in Europa sfiorando i 160 euro (159) per Megawatt/ora con un incremento del 37%. Sale anche il. Il Brent, greggio del mare del Nord il cui prezzo funge da riferimento per i 2/3 degli scambi globale, con consegna a novembre è scambiato a 79,3 dollari con una crescita dello 0,47%. Il Brent con consegna a dicembre passa di mano a 82,93 dollari con un aumento dello 0,5%. Idell’, che favoriscono l’aumento dell’inflazione, e quindi la probabilità di una stretta monetaria da parte delle banche centrali, stanno zavorrando i listini azionari, con cali intorno al 2% in tutte le principali borse. Scendono anche i valori dei titoli di Stato (con contestuale aumento dei rendimenti poiché le ...

