Emma, Francesco Acquaroli e Laura Morante nel primo teaser di "A casa tutti bene – La serie" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'attesissima serie TV di Gabriele Muccino, A casa tutti bene, sarà presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma. Inteso come evento speciale fuori concorso, il primo progetto per la TV di Muccino, già conosciuto come reboot dell'omonimo film, arriverà alla mostra cinematografica romana il 21 ottobre 2021. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, la serie si presenta per la prima volta ai telespettatori con le prime immagini e il primissimo teaser che mostra i vari personaggi e attori del cast, tra cui anche Emma Marrone. A casa tutti bene – La serie in anteprima alla Festa del Cinema di Roma Sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma, ma arriverà in TV ...

