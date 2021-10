Elodie | la rivelazione sui figli mai avuti | “non li voglio perché ”

Leggi su chesuccede

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Superati i 30 anni, i fan si chiedono quandodiventerà mamma, ma la cantante non ha dubbi e rivela il motivo per cui non vuole avereDi Patrizi, nota al pubblico semplicemente come, è una cantante di Roma, classe 1990 che è diventata popolare dopo la sua partecipazione ad Amici nel L'articolo proviene da CheSuccede.it.