Elodie alle donne | “Mai sentirsi in colpa | gli uomini non sono nostri figli | chi sbaglia | paghi

"Io voglio parlare solo alle mie amiche e dire la mia con onestà perché non devo e non voglio spiegare niente a nessuno. Noi non dobbiamo mai sentirci in colpa. Non dobbiamo mai proteggere gli uomini perché gli uomini non sono i nostri figli e quando sbagliano è giusto che paghino". Debutta così la cantante Elodie alla conduzione de "Le Iene" accanto a Nicola Savino, lanciando un messaggio a tutte le donne attraverso un intenso monologo. Al timone del programma si alterneranno, dopo l'artista, altre nove conduttrici. Elodie, portando sul palco un tema importante, ha proseguito: "Se quell'uomo ha davvero fatto sesso con una donna che non poteva intendere e volere perché era sotto ...

