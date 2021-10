Elezioni Roma, Conte: “Richieste di Calenda a Gualtieri? Dettare condizioni agli altri mi sembra arrogante. Mai pensato di avere assessori” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Calenda ha chiesto a Gualtieri di tenere fuori i 5 stelle da un eventuale giunta? Lui sta facendo un suo percorso politico autoreferenziale, e noi glielo facciamo fare tranquillamente: siamo orgogliosamente forti della nostra storia e della nostra tradizione, lui si affaccia adesso alla politica”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte a margine di una manifestazione elettorale per le amministrative a Ramacca, nel Catanese. “Essere una forza nazionale è un’altra prospettiva – ha continuato Conte – Gli auguriamo buona fortuna, ma è all’inizio di un cammino politico nazionale, e quindi Dettare condizioni agli altri mi sembra quanto meno arrogante”. Sulle affermazioni di Gualtieri, candidato del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “ha chiesto adi tenere fuori i 5 stelle da un eventuale giunta? Lui sta facendo un suo percorso politico autoreferenziale, e noi glielo facciamo fare tranquillamente: siamo orgogliosamente forti della nostra storia e della nostra tradizione, lui si affaccia adesso alla politica”. Così il leader del M5s Giuseppea margine di una manifestazione elettorale per le amministrative a Ramacca, nel Catanese. “Essere una forza nazionale è un’altra prospettiva – ha continuato– Gli auguriamo buona fortuna, ma è all’inizio di un cammino politico nazionale, e quindimiquanto meno”. Sulle affermazioni di, candidato del ...

ivanscalfarotto : Bravissimi @valerio_casini e @FraLeoncini, iscritti a @italiaviva e risultati i più votati nella lista… - you_trend : ?? Risultati quasi definitivi delle elezioni comunali a #Roma (2526 sezioni scrutinate su 2603): Michetti (CDX) 30,2… - Adnkronos : Elezioni a #Roma, #Calenda: 'All'opposizione in ogni caso. Non entreremo in giunta, voti non sono miei e non posso… - ottogattotto : RT @AthosDeLuca: ITALIA VIVA MODELLO DI PARTITO VINCENTE Italia Viva nelle elezioni per il comune di Roma ha dimostrato di essere una squad… - sarasarli : RT @fattoquotidiano: Elezioni Roma, Conte: “Richieste di Calenda a Gualtieri? Dettare condizioni agli altri mi sembra arrogante. Mai pensat… -