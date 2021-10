Elezioni | Renzi | “Il risultato di Italia Viva è incredibilmente superiore alle nostre aspettative”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – “Ildi. Eleggiamo sindaci iscritti al partito in tutta, siamo determinanti in moltissimi comuni, abbiamo un numero impressionante di consiglieri e assessori. Laddove c’erano le liste riformiste, i candidati disono campioni di preferenze (da Milano a Roma a Napoli)”. Così il leader di, Matteo, commenta i risultati elettorali. “In tutta la campagna elettorale i Cinque Stelle e Conte dicevano: “Non preoccupatevi di, ha solo l’1%”. Che dire: con l’1% abbiamo preso più consiglieri comunali di loro. ...

Corriere : Gualtieri: «Da Calenda mi aspetto sostegno» Renzi contro i 5 Stelle: «Noi vivi, loro no» - fattoquotidiano : Elezioni 2021, Letta: “Allargare la coalizione. A Siena ha funzionato, abbiamo vinto con dentro Conte, Calenda e Re… - kiara86769608 : RT @__Dissacrante__: Quindi #Gualtieri ha dichiarato pubblicamente che condivide l'appoggio di #Renzi ? Ha dichiarato questo ai Romani? Sia… - __Dissacrante__ : Quindi #Gualtieri ha dichiarato pubblicamente che condivide l'appoggio di #Renzi ? Ha dichiarato questo ai Romani?… - carlo_masera : RT @Celestinoguada: Dopo queste ultime elezioni, mi chiedo:c'è uno spazio in Italia di una seria area riformista? Dico di sì, anzi è necess… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Renzi

Adnkronos

E chiama Raggi ITALIA Foto POLITICAsi schiera: 'Campidoglio, voterei il dem' VERSO IL BALLOTTAGGIO Gualtieri: 'Con Calenda su alcuni temi' LO SCENARIO M5S, Conte: 'Mai più da soli' L'...'Ringrazio molto Matteoper il sostegno che ha espresso per la mia candidatura', ha dichiarato, continuando poi a parlare degli altri candidati sindaco: 'Con Calenda ci stiamo sentendo, ...ROMA - "Il risultato di Italia Viva è incredibilmente superiore alle nostre aspettative. Eleggiamo sindaci iscritti al partito in tutta Italia, siamo ...Roberto Gualtieri conferma che non offrirà posti in giunta al M5s e fa un passo in più verso Carlo Calenda. Che in serata, ospite a Otto e mezzo su La7, lo premia con l’annuncio atteso: “Lo voterò, mi ...