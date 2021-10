Elezioni organi collegiali | entro il 31 ottobre si concludono operazioni per quelli di durata annuale Nota istruzioni

Advertising

orizzontescuola : Elezioni organi collegiali: entro il 31 ottobre si concludono operazioni per quelli di durata annuale. Nota istruzi… - USR_Sicilia : Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, a.s. 2021/2022 - peppeplaces70 : @La7tv @matteorenzi @matteosalvinimi Ma dopo che le ultime elezioni comunali o regionali hanno annientato questo es… - TecnicaScuola : Elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali: quando si svolgeranno? -- - TeleradioNews : Giuseppe Cuscunà, coordinatore della campagna elettorale del candidato sindaco (al ballottaggio) Gianpiero Zinzi, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni organi

Orizzonte Scuola

...tutti gliin carica, Presidenti e Consiglieri, anche qualora intervenisse la decadenza per cessazione di mandato da Sindaco o Consigliere Comunale, fino allo svolgimento delle..."Più passa il tempo, più è inevitabile che salgano i dubbi sulla legittimità di queste amministrative. Nessun comunicato dallo staff del sindaco Menna, nessuna informazione aglidi stampa. Noi della Lega confidiamo nelle giuste determinazioni del prefetto per fare luce su fatti che accadono solo nella Repubblica delle banane". Lo afferma Sabrina Bocchino, consigliera ..."Più passa il tempo, più è inevitabile che salgano i dubbi sulla legittimità di queste amministrative. Nessun comunicato dallo staff del sindaco Menna, nessuna informazione agli organi di stampa. Noi ...L’AQUILA – “Sono 4 i seggi bloccati da quasi 48 ore, uno risolto a distanza di oltre 24 ore. A nessuno è dato sapere cosa stia accadendo nelle sezioni elettorali e in Comune”. A denunciare una situazi ...