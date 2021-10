**Elezioni: Letta lavora a ballottaggi, ‘umiltà e unità’, a Roma avversario è ‘destra Fanpage’** (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Non montiamoci la testa: umiltà e unità”. E’ questo il mantra con cui Enrico Letta affronta la prova delicatissima dei ballottaggi di Roma e Torino. Stamattina Letta ha fatto il punto nella riunione della segreteria. Umiltà, unità (“Penso che dobbiamo allargare la coalizione, a Siena avevo dentro Conte, Calenda, Renzi e alla fine ha funzionato”) e consapevolezza che il secondo turno è una partita tutta nuova da giocare. Una partita che, a Roma in modo particolare, sarà “molto polarizzata, anche dal punto di vista ideologico”, si sottolinea dal Nazareno. La destra di Giorgia Meloni è l’avversario. “La più votata in lista si chiama Mussolini…”. “Non ci aspettiamo un grosso coinvolgimento di Salvini che è impegnato in altri problemi, sarà una prova di forza dentro il centrodestra”, si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Non montiamoci la testa: umiltà e unità”. E’ questo il mantra con cui Enricoaffronta la prova delicatissima deidie Torino. Stamattinaha fatto il punto nella riunione della segreteria. Umiltà, unità (“Penso che dobbiamo allargare la coalizione, a Siena avevo dentro Conte, Calenda, Renzi e alla fine ha funzionato”) e consapevolezza che il secondo turno è una partita tutta nuova da giocare. Una partita che, ain modo particolare, sarà “molto polarizzata, anche dal punto di vista ideologico”, si sottolinea dal Nazareno. La destra di Giorgia Meloni è l’. “La più votata in lista si chiama Mussolini…”. “Non ci aspettiamo un grosso coinvolgimento di Salvini che è impegnato in altri problemi, sarà una prova di forza dentro il centrodestra”, si ...

