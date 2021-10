Elezioni, Di Maio: “A Napoli ha vinto il gruppo” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Napoli – “A Napoli ha vinto il gruppo, interprete di un progetto nato con determinazione e programmazione. Un successo dedicato a tutti i napoletani. Ho lavorato con Gaetano Manfredi fianco a fianco nello stesso governo e con convinzione l’ho sostenuto fin dal primo momento nella sua candidatura a sindaco di Napoli. Con la sua bella vittoria inizia un nuovo percorso per la città, grazie anche al sostegno di un territorio che non delude mai”. Così Luigi Di Maio commenta il risultato delle Elezioni comunali a Napoli. Per il ministro degli esteri, il neo primo cittadino Gaetano Manfredi “è il sindaco giusto: una persona seria, competente, un amico. Ha vinto meritatamente e con una grande affermazione, mentre hanno perso quelle forze ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 ottobre 2021)– “Ahail, interprete di un progetto nato con determinazione e programmazione. Un successo dedicato a tutti i napoletani. Ho lavorato con Gaetano Manfredi fianco a fianco nello stesso governo e con convinzione l’ho sostenuto fin dal primo momento nella sua candidatura a sindaco di. Con la sua bella vittoria inizia un nuovo percorso per la città, grazie anche al sostegno di un territorio che non delude mai”. Così Luigi Dicommenta il risultato dellecomunali a. Per il ministro degli esteri, il neo primo cittadino Gaetano Manfredi “è il sindaco giusto: una persona seria, competente, un amico. Hameritatamente e con una grande affermazione, mentre hanno perso quelle forze ...

