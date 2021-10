Elezioni, Calenda detta le condizioni a Gualtieri: “I miei 220mila voti li conquistate dicendo che i 5 stelle resteranno fuori dal governo di Roma” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho promesso agli elettori della mia lista civica che non avrei fatto accordi. Io non chiedo né un accordo, né un apparentamento, né un posto. Per rispetto a loro, per coerenza e onore. Vi ponete il problema sbagliato: quello che voto io è irrilevante”. Così il leader di Azione Carlo Calenda in un video su twitter, parlando del prossimo ballottaggio a Roma, dopo che la sua lista è stata la più votata. “Gualtieri dà per scontato il mio appoggio, Provenzano dice che ho perso e glielo devo dare, Sgarbi che devo fare l’assessore di Michetti…Il problema è come riconquistate quei 220mila voti“, continua, sottolineando che si conquistano solo “parlando dei temi che interessano loro” e che “sono nel nostro programma” e, conclude, soprattutto “dire che i 5 stelle non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho promesso agli elettori della mia lista civica che non avrei fatto accordi. Io non chiedo né un accordo, né un apparentamento, né un posto. Per rispetto a loro, per coerenza e onore. Vi ponete il problema sbagliato: quello che voto io è irrilevante”. Così il leader di Azione Carloin un video su twitter, parlando del prossimo ballottaggio a, dopo che la sua lista è stata la più votata. “dà per scontato il mio appoggio, Provenzano dice che ho perso e glielo devo dare, Sgarbi che devo fare l’assessore di Michetti…Il problema è come riquei“, continua, sottolineando che si conquistano solo “parlando dei temi che interessano loro” e che “sono nel nostro programma” e, conclude, soprattutto “dire che i 5non ...

