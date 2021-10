Elezioni a Napoli, eletta in consiglio comunale l'unica coppia che non s'è tradita nelle urne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È l'unica coppia che ha retto alla prova (e al segreto) dell'urna. Grazie alla «monogamia». Senza tradirsi mai. «Gli altri candidati hanno stretto più... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È l'che ha retto alla prova (e al segreto) dell'urna. Grazie alla «monogamia». Senza tradirsi mai. «Gli altri candidati hanno stretto più...

Advertising

lorepregliasco : Difficile trovare buoni risultati per il M5S in queste elezioni. È stato anche numericamente irrilevante nelle vitt… - fanpage : La più votata a Roma è Rachele Mussolini, figlia di Romano e nipote del duce #Elezionicomunali2021 - you_trend : ???? Come si sono spostati i voti tra comunali 2016, europee 2019 e comunali 2021? Abbiamo elaborato per @GEDIspa i f… - DavideTosches : @La_manina__ @portaluppiluigi Napoli? I 5s hanno preso meno voti delle scorse elezioni e comunque non decisi per vi… - diomededasparta : @Noiconsalvini INSOMMA AVETE VINTO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE!!! E poi anche comuni molto più grandi...Lo scivolone… -