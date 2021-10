(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Ho analizzato il voto definitivo in Calabria e la nostra valutazione è di un risultato buono perché senza alcun apparato, senza partiti, senza soldi, senza funzionari, praticamente prima da solo e poi da soli abbiamo raggiunto il 16,5%”. Lo afferma, in una nota, Luigi de, che é stato candidato alla presidenza della Regione Calabria. “Con 130 mila voti – aggiunge de– siamo il secondo partito in Calabria, poco sotto Forza Italia. Parlo volutamente di partito perché questo è il segnale che viene dalla Calabria. Centotrentamila voti motivati, puliti, trasparenti, fuori da ogni logica di appartenenza, di apparato, di controllo del voto e di voto di scambio. Sicuramente ci aspettavamo di più. Abbiamo sottovalutato la forza degli apparati sistemici dei due blocchi, abbiamo ...

Advertising

lorepregliasco : Difficile trovare buoni risultati per il M5S in queste elezioni. È stato anche numericamente irrilevante nelle vitt… - lorepregliasco : Segnalo che secondo i nostri instant poll la fiducia nel governo Draghi di chi ha votato a queste elezioni va dal 6… - fanpage : La più votata a Roma è Rachele Mussolini, figlia di Romano e nipote del duce #Elezionicomunali2021 - summo_t : RT @enzoben43: Andare a Napoli a festeggiare il 9,73%,a fronte del 52,4% del 2018 è cosa veramente ridicola. Almeno Raggi è arrivata al 19%… - anteprima24 : ** #Elezioni a ##Napoli, anche De Magistris si sente vincitore ** -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Napoli

Lo afferma il sindaco uscente di, , commentando l'esito del voto delle amministrative in città che vedevano la Clemente, suo ex assessore, in corsa per la guida del Comune. De Magistris ...Ciò non toglie che possa essere un ottimo sindaco Gaetano Manfredi è il nuovo sindaco di. Non ha vinto le, ha stravinto le. È stato eletto al primo turno col 62,88% dei voti. ...A Vico Equense, il primo turno di elezioni comunali si è concluso con un testa a testa tra Giuseppe Aiello, che ha ottenuto il 48,10% delle ...Sintesi dell’intervista di Adolfo Pappalardo a Giuseppe Provenzano su Il Mattino “Il tempo delle scelte è adesso: nei ballottaggi o con noi o con ...