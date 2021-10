Economia: “Salvo una ripresa della pandemia, possiamo invertire la secolare stagnazione dell’Italia”, spiega Franco (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Premesso che, “Ove la pandemia per qualsiasi motivo riprendesse, questi numeri verrebbero messi a rischio”, nell’ambito dell’audizione relativa al Nadef (tenuta nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato), stamane il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha esordito affermando che “Quest’anno stiamo crescendo molto” e, ha poi aggiunto, “il tasso crescita nel 2023-24 sarà auspicabilmente molto elevato, anche se il +6% di quest’anno è irripetibile. Però tassi di crescita più elevati rispetto agli scorsi decenni credo sia un obiettivo per il 2022-23-24-25-26 e anni successivi“. Franco: “Pensiamo di recuperare il livello di pil pre-crisi nel secondo trimestre del 2022” Quindi, ha proseguito Franco nella sua analisi, ”Ci attendiamo di recuperare il livello di pil pre-crisi nel secondo trimestre del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Premesso che, “Ove laper qualsiasi motivo riprendesse, questi numeri verrebbero messi a rischio”, nell’ambito dell’audizione relativa al Nadef (tenuta nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato), stamane il ministro dell’, Daniele, ha esordito affermando che “Quest’anno stiamo crescendo molto” e, ha poi aggiunto, “il tasso crescita nel 2023-24 sarà auspicabilmente molto elevato, anche se il +6% di quest’anno è irripetibile. Però tassi di crescita più elevati rispetto agli scorsi decenni credo sia un obiettivo per il 2022-23-24-25-26 e anni successivi“.: “Pensiamo di recuperare il livello di pil pre-crisi nel secondo trimestre del 2022” Quindi, ha proseguitonella sua analisi, ”Ci attendiamo di recuperare il livello di pil pre-crisi nel secondo trimestre del ...

Blog | L'uscita dell'economia italiana dall'emergenza Covid: ecco i segnali positivi Il Sole 24 ORE Economia: “Salvo una ripresa della pandemia, possiamo invertire la secolare stagnazione dell’Italia”, spiega Franco Premesso che, “Ove la pandemia per qualsiasi motivo riprendesse, questi numeri verrebbero messi a rischio”, nell’ambito dell’audizione relativa al Nadef (tenuta nelle commissioni Bilancio di Camera e ...

