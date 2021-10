"Ecco cosa sei". Donnarumma, aria pesantissima: prima del fischio d'inizio, cosa compare a San Siro | Guarda (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quando ormai manca pochissimo al calcio d'inizio di Italia-Spagna, valida per la semifinale di Nations League, già iniziano ad apparire i primi messaggi dei tifosi contro Gianluigi Donnarumma. Del suo caso se n'è parlato tanto, troppo in questi giorni, al punto che una partita così importante, la penultima che separa gli azzurri da un altro trofeo, è passata quasi in secondo piano. Tutta colpa del risentimento nutrito dai tifosi rossoneri nei confronti del loro ex portiere, che ha preferito lasciare il Milan a parametro zero e continuare la sua carriera al Psg. “A San Siro sei un ospite sgradito”, recita uno striscione mostrato da un tifoso al momento di entrare nello stadio per assistere alla partita. Si teme un clima particolarmente ostile nei confronti di Donnarumma, il che sarebbe surreale: le beghe dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quando ormai manca pochissimo al calcio d'di Italia-Spagna, valida per la semifinale di Nations League, già iniziano ad apparire i primi messaggi dei tifosi contro Gianluigi. Del suo caso se n'è parlato tanto, troppo in questi giorni, al punto che una partita così importante, la penultima che separa gli azzurri da un altro trofeo, è passata quasi in secondo piano. Tutta colpa del risentimento nutrito dai tifosi rossoneri nei confronti del loro ex portiere, che ha preferito lasciare il Milan a parametro zero e continuare la sua carriera al Psg. “A Sansei un ospite sgradito”, recita uno striscione mostrato da un tifoso al momento di entrare nello stadio per assistere alla partita. Si teme un clima particolarmente ostile nei confronti di, il che sarebbe surreale: le beghe dei ...

