"É sempre mezzogiorno": sugo di funghi noci e panna di zia Cri (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per zia Cri è tempo di correre in cucina con i suoi pattini, per preparare una delle sue imperdibili ricette espresse. Oggi, in particolare, la cuoca romagnola ci prepara uno dei suoi sughi espressi. Prepariamo il sugo di funghi noci e panna. Ingredienti 1 scalogno, 300 g funghi misti, timo, 250 ml panna, 80 g formaggio grattugiato, 80 g noci, prezzemolo, olio evo, sale e pepe Procedimento Possiamo scegliere di utilizzare una pasta già pronta, oppure preparare in casa la pasta all'uovo, lavorando la farina con le uova intere ed un filo d'olio fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Lo avvolgiamo nella pellicola, lasciamo riposare mezz'ora, quindi tiriamo la sfoglia e ritagliamo le pappardelle. In padella, facciamo soffriggere lo scalogno tritato con un filo ...

