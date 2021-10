“É sempre mezzogiorno”: american burger buns di Fulvio Marino (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fulvio Marino ci fa volare oltre l’Oceano, fino negli Stati Uniti, preparandoci uno dei lievitati simbolo degli States, gli american burger buns, ovvero i panini da hamburger. Ingredienti 1 kg farina tipo 0, 20 g lievito di birra, 100 g zucchero, 50 g miele millefiori, 400 g latte, 180 g uova intere, 20 g sale, 200 g burro, 1 uovo per spennellare Procedimento In planetaria, o in una ciotola, mettiamo la farina 0, il lievito di birra sbriciolato, le uova intere, gran parte del latte, il miele e lo zucchero. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale ed il latte rimasto. Impastiamo qualche minuto e, ottenuto un panetto liscio, aggiungiamo il burro morbido a pezzetti, poco per volta, continuando ad impastare finchè il burro è stato completamente assorbito. ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ci fa volare oltre l’Oceano, fino negli Stati Uniti, preparandoci uno dei lievitati simbolo degli States, gli, ovvero i panini da ham. Ingredienti 1 kg farina tipo 0, 20 g lievito di birra, 100 g zucchero, 50 g miele millefiori, 400 g latte, 180 g uova intere, 20 g sale, 200 g burro, 1 uovo per spennellare Procedimento In planetaria, o in una ciotola, mettiamo la farina 0, il lievito di birra sbriciolato, le uova intere, gran parte del latte, il miele e lo zucchero. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale ed il latte rimasto. Impastiamo qualche minuto e, ottenuto un panetto liscio, aggiungiamo il burro morbido a pezzetti, poco per volta, continuando ad impastare finchè il burro è stato completamente assorbito. ...

