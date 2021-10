“È morta, era malata”. Lutto nel cinema italiano, se ne va un’altra attrice simbolo di un’epoca (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Luisa Mattioli, terza moglie dell’ex James Bond, Roger Moore, è morta in Svizzera. L’attrice aveva 85 anni. A riportarlo è il Daily Mail senza indicare la data del decesso. Il tabloid britannico cita amici di famiglia, secondo i quali la donna “era malata da qualche tempo”. A confermare la notizia per il giornale di Londra è il figlio Geoffrey Moore. Roger Moore, scomparso nel maggio del 2017, fu legato a Doorn van Steyn dal 1946 al 1953. Successivamente sposò la vocalist Dorothy Squires, che lasciò per Luisa Mattioli. I due si erano conosciuti quando lei lo aveva intervistato per una trasmissione televisiva. Avevano lavorato insieme nel film del 1961 Il ratto delle Sabine. A quel tempo Moore era tuttavia ancora sposato con la cantante Dorothy Squires, sua seconda moglie e, sebbene stessero insieme da tempo, solo quando divorziò da ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Luisa Mattioli, terza moglie dell’ex James Bond, Roger Moore, èin Svizzera. L’aveva 85 anni. A riportarlo è il Daily Mail senza indicare la data del decesso. Il tabloid britannico cita amici di famiglia, secondo i quali la donna “erada qualche tempo”. A confermare la notizia per il giornale di Londra è il figlio Geoffrey Moore. Roger Moore, scomparso nel maggio del 2017, fu legato a Doorn van Steyn dal 1946 al 1953. Successivamente sposò la vocalist Dorothy Squires, che lasciò per Luisa Mattioli. I due si erano conosciuti quando lei lo aveva intervistato per una trasmissione televisiva. Avevano lavorato insieme nel film del 1961 Il ratto delle Sabine. A quel tempo Moore era tuttavia ancora sposato con la cantante Dorothy Squires, sua seconda moglie e, sebbene stessero insieme da tempo, solo quando divorziò da ...

