E-Mobility, in Sicilia 98 Nissan Leaf per Sibeg (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sibeg, Nissan e Arval hanno siglato un accordo per la fornitura di 98 Nissan Leaf a zero emissioni a Sibeg tramite il servizio di noleggio a lungo termine offerto da Arval. L'accordo è parte integrante di un percorso avviato nel 2018. Grazie a questa nuova iniziativa si stima che l'ambiente beneficerà della riduzione di circa 1.100 tonnellate di CO2.

