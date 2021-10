Dybala punta Juventus-Roma: le ULTIME sulle condizioni della Joya (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Buone notizie dalla Continassa per i tifosi della Juventus. Paulo Dybala ha ricominciato a correre e adesso farà di tutto per esserci contro la Roma. Le condizioni della Joya migliorano, secondo quanto riportato da Paolo Aghemo su Sky Sport, e dopo l’allenamento di questa mattina si torna a sperare. Dopo le lacrime per l’uscita dal campo durante il match all’Allianz Stadium contro la Sampdoria, la paura di tutti era che l’infortunio potesse tenere lontano dai campi il numero 10 bianconero per molto tempo. Invece, trattandosi di un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, il rientro potrebbe arrivare prima del previsto. La sosta delle Nazionali sta inoltre facilitando la ripresa di Paulo Dybala, che farà di tutto per ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Buone notizie dalla Continassa per i tifosi. Pauloha ricominciato a correre e adesso farà di tutto per esserci contro la. Lemigliorano, secondo quanto riportato da Paolo Aghemo su Sky Sport, e dopo l’allenamento di questa mattina si torna a sperare. Dopo le lacrime per l’uscita dal campo durante il match all’Allianz Stadium contro la Sampdoria, la paura di tutti era che l’infortunio potesse tenere lontano dai campi il numero 10 bianconero per molto tempo. Invece, trattandosi di un’elongazione del muscolo semitendinosocoscia sinistra, il rientro potrebbe arrivare prima del previsto. La sosta delle Nazionali sta inoltre facilitando la ripresa di Paulo, che farà di tutto per ...

