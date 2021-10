Ds Torino | “Rinnovo Belotti? Lo aspettiamo | conosce la nostra offerta”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Ds del, Davide Vagnati, intervistato da La Stampa, ha voluto dare alcune delucidazioni in merito aldel Gallo, attaccante fermo ai box da diverse settimane e che deve ancora sciogliere il nodo del contratto con i granata. Queste le parole del direttore del Toro: “? Lopresto. E’ un giocatore fondamentale per noi. Sta recuperando dall’infortunio che praticamente ce l’ha tenuto fuori per tutta la prima fase della stagione. Non ha avuto un’infrazione al perone, ma un ematoma che lo ha tormentato. Il? Non ci sono novità,che torni protagonista: lala, lo”. Foto: TwitterL'articolo ...

- È un'ipotesi, quella di Dusan Vlahovic in maglia bianconera: come tale, potrebbe ... in modo molto più rapido, anche su altri due fronti: ildel contratto di Paulo Dybala e lo status ...Due i candidati forti: Andrea Belotti del(alle prese con undel contratto che non arriva) e Lorenzo Lucca, centravanti rivelazione del campionato di serie B con la maglia del Pisa. Su ...Belotti continua a rifiutare le proposte di rinnovo avanzate dal Torino: colpo basso per i granata che potrebbero dire addio al proprio capitano in cambio di pochi milioni di euro ...Andrea Belotti tornerà a disposizione del Torino dopo la sosta. Gli aggiornamenti arrivano da Davide Vagnati, direttore sportivo granata, nell’intervista.