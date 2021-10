(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ieri aveva detto di chiedere a. Oggi il leader della Lega – durante una conferenza stampa improvvisata – ha spiegato i motivi che lo hanno “spinto” a rire i suoi ministri (Giorgetti era assente a prescindere dalle indicazioni dei vertici) dal Consiglio dei Ministri per approvare la legge delega per la riforma fiscale. Ma le spiegazioni non hanno convinto Marioche, oltre a smentire la narrazione del segretario del Carroccio, gli ha ancheto leper il suo comportamento.zittiscesulla riforma del catasto con sette parole Nel corso della conferenza stampa post Vertice UE – Balcani Occidentali che si è tenuto questa mattina a Brdo (in Slovenia) il Presidente del Consiglio è stato interrogato su quello spiraglio di crisi che ...

Advertising

repubblica : Sedie vuote, Draghi freddo E sull’agenda tira dritto - ilpost : Draghi tira dritto - neXtquotidiano : #Draghi tira le orecchie a #Salvini: “Il governo non segue il calendario elettorale” | VIDEO - Mauro73432329 : - sciantokescia : RT @Gimmi52296693: Draghi tira dritto? Bene tiriamo dritto anche noi. Il 15 Ottobre tutti a casa, fermiamo il paese e se Draghi havoglia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi tira

Questa revisione prende 5 anni ", ha detto Mario, ribadendo che " non aumenterà le tasse né toccherà le case degli italiani ".Leggi Anche Il retroscena al Cdm, Salvini tenta lo strappo col governo madritto: 'Nessun rinvio alla riforma fiscale' 'Lega resta al governo,escano Letta - Conte se vogliono' - 'No, no ...A margine del vertice Ue-Balcani in Slovenia, il premier si è soffermato sulla riforma del catasto replicando agli attacchi mossi nelle ultime ore da Salvini ...Draghi tira dritto: ok a delega anche senza Lega. Dopo l’approvazione della delega fiscale Draghi risponde in conferenza stampa a chi gli chiede un commento sullo strappo di Salvini: «Lo spiegherà lui ...