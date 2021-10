Draghi risponde a Salvini: “Il governo non segue il calendario elettorale” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il giorno dopo l’assenza della Lega dal Cdm che ha dato il via libera alla legge sulla delega fiscale (qui cosa prevede) e le parole di Matteo Salvini, il quale aveva dichiarato che nell’esecutivo “c’è qualcosa da cambiare nella modalità operativa”, è lo stesso Mario Draghi a rispondere al leader del Carroccio. Nel corso della conferenza stampa indetta al termine del vertice informale Ue-Balcani occidentali a Brdo, in Slovenia, il premier ha infatti dichiarato: “Il governo va avanti. La sua azione non può seguire il calendario elettorale, perchè deve seguire quello delle riforme del Pnnr. Non c’è nessuna patrimoniale sulla casa”. Il presidente del Consiglio, quindi, ha precisato che con la revisione della rendita catastale è stata fatta “un’operazione di trasparenza per riequilibrare ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il giorno dopo l’assenza della Lega dal Cdm che ha dato il via libera alla legge sulla delega fiscale (qui cosa prevede) e le parole di Matteo, il quale aveva dichiarato che nell’esecutivo “c’è qualcosa da cambiare nella modalità operativa”, è lo stesso Mariore al leader del Carroccio. Nel corso della conferenza stampa indetta al termine del vertice informale Ue-Balcani occidentali a Brdo, in Slovenia, il premier ha infatti dichiarato: “Ilva avanti. La sua azione non può seguire il, perchè deve seguire quello delle riforme del Pnnr. Non c’è nessuna patrimoniale sulla casa”. Il presidente del Consiglio, quindi, ha precisato che con la revisione della rendita catastale è stata fatta “un’operazione di trasparenza per riequilibrare ...

