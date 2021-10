Draghi: “Perché nascondersi dietro l’opacità? Su catasto è operazione trasparenza”. E nega: “Governo non tocca case e non aumenta tasse” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quella sul catasto è una “operazione di trasparenza“. Così il premier Mario Draghi al termine del vertice Ue in Slovenia. “Perché nascondersi dietro l’opacità e calcolare le tasse sulla base di numeri che non hanno senso? Sono numeri che sono stati verificati vent’anni fa, moltiplicati per un numero, 160, che è il frutto di un negoziato – ha spiegato il presidente del Consiglio – Non è meglio fare luce, essere trasparenti? E poi la decisione se far pagare o meno è una decisione assolutamente diversa ma intanto facciamo chiarezza “. negando che la riforma del catasto sia “una patrimoniale“, come ha detto Matteo Salvini, Draghi ha puntualizzato: “Questo Governo non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quella sulè una “di“. Così il premier Marioal termine del vertice Ue in Slovenia. “e calcolare lesulla base di numeri che non hanno senso? Sono numeri che sono stati verificati vent’anni fa, moltiplicati per un numero, 160, che è il frutto di un negoziato – ha spiegato il presidente del Consiglio – Non è meglio fare luce, essere trasparenti? E poi la decisione se far pagare o meno è una decisione assolutamente diversa ma intanto facciamo chiarezza “.ndo che la riforma delsia “una patrimoniale“, come ha detto Matteo Salvini,ha puntualizzato: “Questonon ...

Advertising

marcodimaio : Oggi c’è chi può dire di aver vinto le #Elezionicomunali2021 grazie a sostegno a #Draghi perché mentre mesi fa qual… - matteorenzi : 110.000 #banchiarotelle inutilizzati perchè non in regola con l’antincendio. Chi pagherà? Perché dire no alla commi… - gennaromigliore : Il presidente #Draghi ha spiegato bene perché la riforma del #catasto non porterà necessariamente ad un aumento di… - fattoquotidiano : Draghi: “Perché nascondersi dietro l’opacità? Su catasto è operazione trasparenza”. E nega: “Governo non tocca case… - MiaomiaoCh : RT @gennaromigliore: Il presidente #Draghi ha spiegato bene perché la riforma del #catasto non porterà necessariamente ad un aumento di tas… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Perché Paolo Agnelli: 'Bene Draghi sulle tasse. Salvini è ancora in campagna elettorale' Secondo lei il governo sta scaricando aumenti impopolari su chi verrà dopo? Lo ha detto Draghi ... Mi chiedo anche, tuttavia, che se non ci sarà una ricaduta concreta perché riformarlo? Dal punto di ...

Delega fiscale, Draghi risponde a Salvini: 'non c'è patrimoniale, revisione catasto operazione trasparenza' Salvini ha spiegato che "nel comma 2 dell'articolo 7, lettere a e b, c'è il perché la Lega non ha ... Nel suo discorso, Draghi ha però spiegato che non c'è nulla di nascosto e che anzi la revisione del ...

Draghi cita Andreatta,cose vanno fatte perché si devono fare Tiscali.it Secondo lei il governo sta scaricando aumenti impopolari su chi verrà dopo? Lo ha detto... Mi chiedo anche, tuttavia, che se non ci sarà una ricaduta concretariformarlo? Dal punto di ...Salvini ha spiegato che "nel comma 2 dell'articolo 7, lettere a e b, c'è illa Lega non ha ... Nel suo discorso,ha però spiegato che non c'è nulla di nascosto e che anzi la revisione del ...