Draghi | il governo va avanti | non seguiamo calendario elettorale

Ultime Notizie dalla rete : Draghi governo

... Marioha affrontato diversi argomenti con i giornalisti presenti, tra i quali quello della riforma del catasto . Il premier italiano è apparto particolarmente sicuro dell'operato del..."Sono ottimista e conto che il Parlamento rispetti il mandato che ha avuto: noi abbiamo dato la fiducia alper abbassare le tasse non per aumentarle", ribadisce. "No, no la Lega è ...ROMA (ITALPRESS) – “Il governo va avanti, la sua azione non può seguire il calendario elettorale ma il calendario di riforme che è stato negoziato con la Commissione Europea per il Pnrr”. Lo ha detto ...(ANSA) - BRDO, 06 OTT - Il governo non aumenta le tasse "e il motivo è semplice ... questo il motivo dietro a questa decisione". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del ...