Draghi chiude la porta a Salvini: «Il governo va avanti, non c'è patrimoniale nascosta» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fisco. Sembra non ricucirsi lo strappo della Lega sulla riforma, anche se il Carroccio assicura di essere una forza di governo. «Non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Fisco. Sembra non ricucirsi lo strappo della Lega sulla riforma, anche se il Carroccio assicura di essere una forza di. «Non firmo un assegno in bianco e non mi basta che il ministro...

Advertising

Piergiulio58 : Draghi chiude la porta a Salvini: “Il governo va avanti, non c’è nessuna patrimoniale”. - apromepro38 : RT @DeodatoRibeira: @FmMosca Personalmente mi riterrò soddisfatto solo quando vedrò speranza e brunetta alla sbarra(troppo lungo dire tutto… - ParmaPsi : RT @LiveAvanti: Check out this article: Salvini 'chiude' la porta al governo sulla riforma fiscale. Scelta politica o di propaganda? - http… - cesarebrogi1 : Draghi chiude la porta a Salvini: “Basta nascondersi dietro l’opacità. Il governo va avanti senza patrimoniali, ma… - SmMoretti : Draghi chiude la porta a Salvini: “Basta nascondersi dietro l’opacità. Il governo va avanti senza patrimoniali, ma… -