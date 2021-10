Donnarumma, fischi da San Siro per il portiere dell’Italia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo lo striscione esposto in quel di Milano, Gianluigi Donnarumma subisce i fischi da San Siro ogni qualvolta viene chiamato in causa nel fraseggio basso della Nazionale di calcio italiana guidata da Roberto Mancini. La semifinale di Nations League del Giuseppe Meazza, che gli Azzurri campioni d’Europa stanno attualmente disputando contro la Spagna di Luis Enrique, non sarà certamente semplicissima per il numero uno del Paris Saint-Germain. Donnarumma, fischi da San Siro: i tifosi del Milan non dimenticano Come se giocasse in trasferta, ma la sfida è in Italia. Gianluigi Donnarumma è subissato dai fischi di San Siro. I tifosi del Milan l’avevano giurata al numero uno della Nazionale di calcio italiana: dopo essersi liberato a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo lo striscione esposto in quel di Milano, Gianluigisubisce ida Sanogni qualvolta viene chiamato in causa nel fraseggio basso della Nazionale di calcio italiana guidata da Roberto Mancini. La semifinale di Nations League del Giuseppe Meazza, che gli Azzurri campioni d’Europa stanno attualmente disputando contro la Spagna di Luis Enrique, non sarà certamente semplicissima per il numero uno del Paris Saint-Germain.da San: i tifosi del Milan non dimenticano Come se giocasse in trasferta, ma la sfida è in Italia. Gianluigiè subissato daidi San. I tifosi del Milan l’avevano giurata al numero uno della Nazionale di calcio italiana: dopo essersi liberato a ...

