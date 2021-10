Don Luigi Primiano rettore del seminario regionale di Abruzzo e Molise

Advertising

Enzo97736396 : La preghiera è la vittoria di saperci amati contro la stortura interiore che ci dice esattamente il contrario. Don Luigi Maria Epicoco - gattusdom : Pensa te! mi viene in mente una 'cosa' successa quando andavo alle medie (65 anni fa). <<Tu bestemmi?>> mi chiede l… - RuvoLiveIt : A San Domenico immissione canonica del parroco don Luigi Amendolagine - LeGraindeBle_it : La bontà dei vicini, oggi grazie a Don Luigi! ?? - newsbiella : 60 anni di attività parrocchiale, Netro festeggia il suo don Luigi -

Ultime Notizie dalla rete : Don Luigi

RuvoLive

... corsi di formazione, progetti artistici specifici come I't dance alone di Jacolo Miliani), ... a luglio 2021, dell'HIC Hub Istituti Culturali della città, insieme alla BibliotecaMajno: anche ...Tutti invitati, domenica 10 ottobre, per festeggiare, che celebra il sessantesimo anniversario parrocchiale, (dal 1961 fino ad oggi 2021). Alle 10:30 si terrà una messa celebrativa, l'unica cerimonia religiosa della giornata, a seguire ci sarà ..."Mio intendimento lavorare sin da subito allo studio e alla ricognizione dei fenomeni mafiosi in Puglia, per mettere subito in agenda azioni e iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanz ...Una messa e un momento di incontro per ricordare Luigi, il ragazzo rimasto ucciso durante un tentativo di rapina a Napoli. Luigi è morto a 17 anni. Faceva parte della Comunità per Minori “Mamma Matild ...