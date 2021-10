Dolori muscolari: la nuova cura con i cerotti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Negli ultimi anni è stato introdotto un innovativo prodotto che permette di alleviare i Dolori legati a lombalgia, cervicalgia, sciatica e al sovraccarico muscolare. Un certo completamente naturale, che non rilascia alcuna sostanza medica; scopriamo qualche dettaglio in più su questo fantastico rimedio. Si tratta dei FIT Patch, cerotti che utilizzano il lontano infrarosso, per espandere i vasi capillari e sciogliere le tossine. “Fino a poco tempo fa i biominerali utilizzati nelle diverse tecnologie, soprattutto nell’abbigliamento, erano finalizzati esclusivamente alla regolazione termica -. avverte il Professore Stefano Tirelli, fondatore dell’omonimo Centro d’eccellenza a Milano -. Da questo, è nata l’esigenza di utilizzare la tecnologia degli infrarossi sia in ambito antalgico sia sportivo”. Un prodotto innovativo, quindi, basato su ricerche ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Negli ultimi anni è stato introdotto un innovativo prodotto che permette di alleviare ilegati a lombalgia, cervicalgia, sciatica e al sovraccarico muscolare. Un certo completamente naturale, che non rilascia alcuna sostanza medica; scopriamo qualche dettaglio in più su questo fantastico rimedio. Si tratta dei FIT Patch,che utilizzano il lontano infrarosso, per espandere i vasi capillari e sciogliere le tossine. “Fino a poco tempo fa i biominerali utilizzati nelle diverse tecnologie, soprattutto nell’abbigliamento, erano finalizzati esclusivamente alla regolazione termica -. avverte il Professore Stefano Tirelli, fondatore dell’omonimo Centro d’eccellenza a Milano -. Da questo, è nata l’esigenza di utilizzare la tecnologia degli infrarossi sia in ambito antalgico sia sportivo”. Un prodotto innovativo, quindi, basato su ricerche ...

