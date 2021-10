Diletta troppo poco vestita per entrare al supermercato: ecco cosa indossava! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il vigilante le ha detto che era troppo poco vestita per entrare nel supermercato di Orbetello. ecco cosa indossava. Assurdo! È successo all’ingresso di un market di Orbetello. Una giovane ragazza, Diletta Pelucco, trentenne con una laurea in psicologia, è stata respinta all’ingresso del supermercato in quanto “troppo poco vestita per entrare”. A decretare il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il vigilante le ha detto che eraperneldi Orbetello.indossava. Assurdo! È successo all’ingresso di un market di Orbetello. Una giovane ragazza,Pelucco, trentenne con una laurea in psicologia, è stata respinta all’ingresso delin quanto “per”. A decretare il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ody91231611 : @elisadadesi @Valenti40905251 È troppo carina simpatica accattivante. È impossibile resistere a Diletta!!???? - SusyMely1 : @BalloniEnrica Gli piace troppo. Diletta o non Diletta. Ci squazza - tempoweb : 'Così non entri' Troppo nuda e bloccata all'ingresso del supermercato, la #FOTO di Diletta diventa virale ??… - filoni_diletta : Arriva un turno di stop per #Cakir: troppo gravi gli errori in #MilanAtletico - squopellediluna : Anni di progressi e battaglie di genere per poi sentire che ad Orbetello una vigilantes impedisce ad una ragazza di… -