Difesa | il ministro Guerini al Warsaw Security Forum Il video

Difesa, il ministro Guerini al Warsaw Security Forum

Varsavia, 5 ott. (askanews) – Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini ha aperto a Varsavia, nell ambito del "Warsaw Security Forum 2021" il panel di discussione "NATO Southern Flank and its impact on Euro-Atlantic Security. Nel suo intervento, parlando del fianco sud dell Alleanza Atlantica, il ministro Guerini ha ricordato che gli accessi più meridionali all area euro-atlantica hanno sempre rappresentato snodi strategici essenziali per la sicurezza dell intera Regione. Inoltre, il fianco sud si conferma teatro di un arco di crisi che pone alla nostra sicurezza condivisa le sfide ...

