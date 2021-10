“Detto Fatto”: polpette di scarola di Angelica Sepe (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La tutor Angelica Sepe, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha proposto le polpette di scarola. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 1 kg scarola riccia, 250 g pane raffermo, 100 g provola affumicata, 50 g parmigiano reggiano grattugiato, 30 g pinoli tostati, 30 g uvetta, 30 g olive nere denocciolate, 1 uovo, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino, farina di mais, pangrattato, olio evo, sale Procedimento Preleviamo i cuori dalla scarola, la parte interna, la più chiara e croccante, e la tagliamo a pezzettoni. In padella scaldiamo un bel filo d’olio con l’aglio tritato ed il peperoncino. Mettiamo ad appassire la scarola, quindi ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha proposto ledi. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 1 kgriccia, 250 g pane raffermo, 100 g provola affumicata, 50 g parmigiano reggiano grattugiato, 30 g pinoli tostati, 30 g uvetta, 30 g olive nere denocciolate, 1 uovo, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino, farina di mais, pangrattato, olio evo, sale Procedimento Preleviamo i cuori dalla, la parte interna, la più chiara e croccante, e la tagliamo a pezzettoni. In padella scaldiamo un bel filo d’olio con l’aglio tritato ed il peperoncino. Mettiamo ad appassire la, quindi ...

Advertising

elio_vito : Detto, fatto, chiesta la rimozione dal sito @AntidrogaGOV della pubblicazione sulla cannabis del 2014 (!) ormai sup… - borghi_claudio : ...La tendenza va detto è la stessa ovunque per la dx, anche per Trump i centri urbani hanno fatto la differenza co… - SkyTG24 : “Il centrosinistra non è mai arrivato a vincere al primo turno dal 1993, cioè da quando c'è l'elezione diretta del… - king_del_trash : @_giulsz Nicola ha detto ad Alex che è preso da Soleil, Alex gli ha fatto capire che deve tenersela come amica perc… - Dida_ti : RT @buffy_29: @Dedalus12470353 @s_msonia @Glicine00153383 @RobertaM_1965 @ilva87161350 @AntonellaColoru @Dida_ti “Ho imparato che la gente… -