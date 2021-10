Dentro il massacro del Circeo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questa è una di quelle storie di sangue che non finiscono, tornano indelebili nel loro bianco e nero d’inchiostro, come fanno gli incubi. Da quell’orrore sono nate tante cose, spavento, rabbia collettiva, pietà, oltre a uno dei più importanti processi agli uomini che odiano le donne e alle procedure giudiziarie che a ogni violenza sessuale le umiliano. Quarant’anni dopo, da quel sangue, Edoardo Albinati aveva estratto il suo libro più profondo, La scuola cattolica: 1.200 pagine di verticale immersione in quegli anni di furori e fuoco che furono i ’70, con quel buco nero di crudeltà, battezzato dalle cronache «Il massacro del Circeo», trama che ancora ci spaventa, trattandosi di un fantasma che ricompare, a brandelli, nei dettagli di ogni femminicidio, oggi come ieri. Ora quel libro è diventato un film firmato da Stefano Mordini che vedremo dal 7 ottobre ai cinema. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questa è una di quelle storie di sangue che non finiscono, tornano indelebili nel loro bianco e nero d’inchiostro, come fanno gli incubi. Da quell’orrore sono nate tante cose, spavento, rabbia collettiva, pietà, oltre a uno dei più importanti processi agli uomini che odiano le donne e alle procedure giudiziarie che a ogni violenza sessuale le umiliano. Quarant’anni dopo, da quel sangue, Edoardo Albinati aveva estratto il suo libro più profondo, La scuola cattolica: 1.200 pagine di verticale immersione in quegli anni di furori e fuoco che furono i ’70, con quel buco nero di crudeltà, battezzato dalle cronache «Il massacro del Circeo», trama che ancora ci spaventa, trattandosi di un fantasma che ricompare, a brandelli, nei dettagli di ogni femminicidio, oggi come ieri. Ora quel libro è diventato un film firmato da Stefano Mordini che vedremo dal 7 ottobre ai cinema.

Dentro il massacro del Circeo Vanity Fair Italia Dentro il massacro del Circeo Mentre arriva un film che racconta l’humus culturale in cui sono cresciuti i tre assassini del circeo, un cronista d’eccezione ci riporta lì, in quella villa in cima al promontorio nero di boschi. Dov ...

Trinca: «Grave negare ai più giovani la visione del film sul massacro del Circeo» L’attrice è tra i protagonisti de «La scuola cattolica» di Stefano Mordini, dal romanzo di Albinati, vietato ai minori di 18 anni, in uscita il 7 ottobre ...

